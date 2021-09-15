«Спасибо американцам». Дорогой газ в Европе может ускорить запуск «Северного потока-2»

Глава МИД Сергей Лавров называет приблизительные сроки запуска газопровода «Северный поток-2», чтобы не злить западных партнеров, предположил в беседе с НСН зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН.

Ранее Лавров заявил, что получение разрешения от ФРГ на запуск «Северного потока-2» может занять четыре месяца.

«Я думаю, что Сергей Викторович назвал пессимистичные даты для того, чтобы наши оппоненты не усиливали давление на происходящий процесс. Ситуация сегодня на рынке такова, что во многих странах падают собственные добычи газа, сокращается потребление газа, растет импорт. Начинают работать совсем другие факторы, коммерческие. Они могут оказать значительное политическое давление на определенные структуры, в том числе на Германию, чтобы принять выгодные для себя условия», - отметил депутат.