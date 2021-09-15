«Спасибо американцам». Дорогой газ в Европе может ускорить запуск «Северного потока-2»
Рекордно высокие цены на газ в Европе сыграют России на руку, уверен депутат Алексей Чепа.
Глава МИД Сергей Лавров называет приблизительные сроки запуска газопровода «Северный поток-2», чтобы не злить западных партнеров, предположил в беседе с НСН зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН.
Ранее Лавров заявил, что получение разрешения от ФРГ на запуск «Северного потока-2» может занять четыре месяца.
«Я думаю, что Сергей Викторович назвал пессимистичные даты для того, чтобы наши оппоненты не усиливали давление на происходящий процесс. Ситуация сегодня на рынке такова, что во многих странах падают собственные добычи газа, сокращается потребление газа, растет импорт. Начинают работать совсем другие факторы, коммерческие. Они могут оказать значительное политическое давление на определенные структуры, в том числе на Германию, чтобы принять выгодные для себя условия», - отметил депутат.
Между тем цена на газ в Европе сегодня обновила исторический рекорд, достигнув 950 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. По мнению Чепы, в этом есть вина США.
«За дорогой газ Европа должна сказать спасибо американцам и еще ряду стран, полякам, прибалтийцам, которые в своих личных интересах наплевали на людей во многих странах Европы. Такой эгоизм не должен существовать. Для России сложившаяся ситуация выигрышная. Главное, чтобы цена на газ не повышалась у нас внутри страны, это самая большая выгода для России», - подчеркнул Чепа.
Россия получает дополнительные доходы в виде экспортной выручки из-за высоких цен на газ в Европе, при этом в стране действует система тарифов, которая не позволит внутренним ценам ползти вверх, заявил ранее в эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
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