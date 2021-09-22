В Госдепе потребовали увеличить поставки российского газа через Украину

России следует увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявил старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн в беседе с Bloomberg.

«Газпром» отказался бронировать допмощности по транзиту газа через Украину в октябре

Советник напомнил об отказе компании «Газпром» забронировать дополнительные объемы транзита топлива через Украину на октябрь, отметив, что эта ситуация вызывает беспокойство.

Хохштайн подчеркнул, что через украинскую территорию проходят трубопроводы с мощностью, достаточной для обеспечения Европы газом.

«Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», — заявил советник.

При этом Хохштайн обвинил РФ в желании ускорить запуск газопровода «Северный поток-2», отмечает Ura.ru.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Россию увеличить поставки газа в Европу. В организации подчеркнули, что грядущей зимой Европа может столкнуться с резкими похолоданиями и незапланированными отключениями газоснабжения, сообщает RT. При этом увеличение поставок российского газа в Европу могло бы положительно сказаться на репутации России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Российский ГазУкраинаЕвропаГосдеп США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры