В Госдепе потребовали увеличить поставки российского газа через Украину
России следует увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявил старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн в беседе с Bloomberg.
Советник напомнил об отказе компании «Газпром» забронировать дополнительные объемы транзита топлива через Украину на октябрь, отметив, что эта ситуация вызывает беспокойство.
Хохштайн подчеркнул, что через украинскую территорию проходят трубопроводы с мощностью, достаточной для обеспечения Европы газом.
«Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», — заявил советник.
При этом Хохштайн обвинил РФ в желании ускорить запуск газопровода «Северный поток-2», отмечает Ura.ru.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Россию увеличить поставки газа в Европу. В организации подчеркнули, что грядущей зимой Европа может столкнуться с резкими похолоданиями и незапланированными отключениями газоснабжения, сообщает RT. При этом увеличение поставок российского газа в Европу могло бы положительно сказаться на репутации России.
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