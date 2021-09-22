В Госдепе потребовали увеличить поставки российского газа через Украину

Советник напомнил об отказе компании «Газпром» забронировать дополнительные объемы транзита топлива через Украину на октябрь, отметив, что эта ситуация вызывает беспокойство.

Хохштайн подчеркнул, что через украинскую территорию проходят трубопроводы с мощностью, достаточной для обеспечения Европы газом.

«Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», — заявил советник.

При этом Хохштайн обвинил РФ в желании ускорить запуск газопровода «Северный поток-2», отмечает Ura.ru.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Россию увеличить поставки газа в Европу. В организации подчеркнули, что грядущей зимой Европа может столкнуться с резкими похолоданиями и незапланированными отключениями газоснабжения, сообщает RT. При этом увеличение поставок российского газа в Европу могло бы положительно сказаться на репутации России.

