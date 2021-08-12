Талибы захватили Герат вслед за Кандагаром
Боевики движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватили ещё один город в Афганистане – Герат. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на афганские службы безопасности.
Ранее сегодня талибы объявили о захвате второго по величине города страны - Кандагара. Также поступила информация о взятии движением города Газни, центра одноименной провинции в центре Афганистана и Таринкота - столицы провинции Урузган на юго-востоке.
Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла выступил с призывом провести чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по сложившейся ситуации, которую он охарактеризовал как критическую.
Боевики «Талибана» в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Обстановка обострилась на фоне вывода из Афганистана войск США.
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