«Врут. Изворачиваются. Убивают». Прием в Москве раззадорил талибов
После возвращения делегации талибов из России они стали действовать агрессивнее - и не без помощи российских наемников, рассказал политолог Андрей Серенко в интервью «Радиоточке НСН».
С момента приезда делегации запрещенной в России террористической организации «Движение Талибан» в Москву прошел почти месяц. За это время из Афганистана поступали противоречивые сообщения о раскладе сил на различных участках фронта. Политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как изменил ситуацию на передовой прием талибов в Москве, и можно ли в принципе верить их обещаниям.
- Как изменилась обстановка в Афганистане после того, как талибы выступили в Москве?
- Они стали вести себя еще более агрессивно. Собственно говоря, вскоре после поездки в Москву талибы как раз и предприняли атаки на несколько афганских городов. Но большая часть этих атак была отбита. Сегодня главные бои ведутся в Герате, Нангархаре и в Лашкаргахе, административном центре провинции Гильменд. Там ситуация почти не меняется: то талибы в течение нескольких часов перехватывают инициативу, то силовики начинают контрнаступление, и так далее.
- Ранее сообщалось, что «Талибан» захватил 85% территории Афганистана. Насколько укрепились их позиции?
- На сегодня, несмотря на информационные сводки с фронта, в том числе и те, что распространяются талибской пропагандой, как правило, лживой, ситуация остается прежней. Как талибы не могли захватить хотя бы один город в Афганистане, так они и не в состоянии это сделать. Да, они предпринимают ожесточенные атаки. Уже положили там массу людей. Речь идет о тысячах человек погибших среди талибов. Только в бою за Герат погибло две тысячи талибов. Тем не менее, взять этот город они не в состоянии. У них нет сил ни захватывать города, ни, что важно, удерживать их. Также в последнее время они потеряли около 20 сельских уездов. Тем не менее, под их контролем остаются еще около 190.
- В предыдущем интервью «Радиоточке НСН» вы говорили, что талибов поддерживает пакистанская армия. Их помощь так же существенна?
- Талибы делают то же, что они делали и раньше. Они пытаются выполнить свою главную задачу – сделать власть в Афганистане подконтрольной Исламабаду, то есть фактически сделать Афганистан колонией Пакистана. Но у них это не получается, и я думаю, что не получится. Несмотря на то, что талибы получают огромную поддержку со стороны пакистанской армии и пакистанских спецслужб. Они перебрасывают через границу до тысячи наемников в сутки. Из-за такой транспортировки террористов у афганцев не всегда хватает сил сдерживать их, потому что численный перевес на стороне талибов. Тем не менее, даже имея численный перевес, боевики не в состоянии решить свои главные задачи: захватить хотя бы один город, и впоследствии попытаться его удержать.
- Кто еще поддерживает «Талибан» в военном плане?
- Там есть наемники из России - Северного Кавказа, Чечни, из Центральной Азии - Таджикистана, Узбекистана, а также арабы. Все они воюют в рядах «Талибана». Более того, на стороне талибов сейчас все боевики других джихадистских организаций, включая «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) - с которым, как утверждают некоторые наши дипломаты, воюет «Талибан», но это неправда. Или почти неправда. Сегодня все эти боевики «переобулись» в талибов и воюют под «брендом» и флагами «Талибана».
- Как события в Афганистане будут развиваться дальше?
- Сейчас талибы не в состоянии захватить афганские города, а афганские власти не в состоянии лишить талибов инициативы. Я думаю, что такое равновесие будет сохраняться очень долго. Ситуация так и будет оставаться «нестабильно стабильной» еще долгое время. Не думаю, что талибам удастся захватить хотя бы один крупный город. Но они будут поддерживать напряженность. Могут устраивать теракты в Кабуле, могут взрывать машины, атаковать резиденции министра обороны, обстреливать президентский дворец. То есть делать то, что делали и раньше.
- Насколько слова талибов расходятся с делом? Им можно верить?
- Нет, конечно. Они врут постоянно. Они используют слова как аргумент в войне. Война – обман, как свидетельствует исламская мудрость. Все заявления талибов не дают им оснований верить им хоть в чем-то. «Талибан» преследует сегодня одну цель: захват власти в Афганистане. И ради этого они будут врать, изворачиваться, убивать и так далее. Другой цели у них нет. И для этого будут задействованы все инструменты: и пропаганда, и фейки, и обман, и сила. Это очень конкретный враг. Вот будете ли вы верить обещаниям «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) или «Исламского государства»? Я думаю, что «Талибан» - это движение такого порядка.
- Если талибы полностью захватят страну и станут официальной властью, чего миру ждать от них?
- Вы видели «Исламское государство» в Сирии и Ираке пять лет назад? Будет то же самое. Полный аналог той модели. Как бы они не отрицали, что они не такие, модель точно та же. Исламский эмират, который предлагают талибы, это вторая редакция проекта «Исламское государство». Я уверен, что этого не будет. Но если будет, то именно так. Со всеми вытекающими из этого «прелестями».
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