«Врут. Изворачиваются. Убивают». Прием в Москве раззадорил талибов

- Как изменилась обстановка в Афганистане после того, как талибы выступили в Москве?



- Они стали вести себя еще более агрессивно. Собственно говоря, вскоре после поездки в Москву талибы как раз и предприняли атаки на несколько афганских городов. Но большая часть этих атак была отбита. Сегодня главные бои ведутся в Герате, Нангархаре и в Лашкаргахе, административном центре провинции Гильменд. Там ситуация почти не меняется: то талибы в течение нескольких часов перехватывают инициативу, то силовики начинают контрнаступление, и так далее.

- Ранее сообщалось, что «Талибан» захватил 85% территории Афганистана. Насколько укрепились их позиции?

- На сегодня, несмотря на информационные сводки с фронта, в том числе и те, что распространяются талибской пропагандой, как правило, лживой, ситуация остается прежней. Как талибы не могли захватить хотя бы один город в Афганистане, так они и не в состоянии это сделать. Да, они предпринимают ожесточенные атаки. Уже положили там массу людей. Речь идет о тысячах человек погибших среди талибов. Только в бою за Герат погибло две тысячи талибов. Тем не менее, взять этот город они не в состоянии. У них нет сил ни захватывать города, ни, что важно, удерживать их. Также в последнее время они потеряли около 20 сельских уездов. Тем не менее, под их контролем остаются еще около 190.

- В предыдущем интервью «Радиоточке НСН» вы говорили, что талибов поддерживает пакистанская армия. Их помощь так же существенна?

- Талибы делают то же, что они делали и раньше. Они пытаются выполнить свою главную задачу – сделать власть в Афганистане подконтрольной Исламабаду, то есть фактически сделать Афганистан колонией Пакистана. Но у них это не получается, и я думаю, что не получится. Несмотря на то, что талибы получают огромную поддержку со стороны пакистанской армии и пакистанских спецслужб. Они перебрасывают через границу до тысячи наемников в сутки. Из-за такой транспортировки террористов у афганцев не всегда хватает сил сдерживать их, потому что численный перевес на стороне талибов. Тем не менее, даже имея численный перевес, боевики не в состоянии решить свои главные задачи: захватить хотя бы один город, и впоследствии попытаться его удержать.