«Стратегическая ошибка»: Байдена критикуют за сближение России и Китая
Пока Белый дом тщетно пытается преподнести своей публике встречу лидеров РФ и КНР под соусом незначительного события, Байдену указывают на стратегическую ошибку.
Президент США Джозеф Байден и его администрация уже несколько дней пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Причина – трехдневный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Экс-глава ЦРУ и бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом допустил стратегическую ошибку, когда позволил России и Китаю сблизиться. Попытки администрации Байдена представить прошедшие переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина как незначительное событие – слабая позиция.
«Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина», - сказал Помпео в интервью FoxNews.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби лишь коротко резюмировал, что «эти две страны стали ближе». В США, конечно, оценивают риски и строят предположения о том, как альянс России и Китая может развиваться дальше. Прогнозы неутешительные для Вашингтона.
«Считаю, что образуется ось Россия — Китай, к которой примкнут Иран и КНДР. Взгляните на карту, взгляните на географию», - заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Впрочем, еще за неделю до приезда Си Цзиньпина в Россию бывший президент США Дональд Трамп говорил о том, что Байден и его команда виноваты в своей внешней политике.
«Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо», - отметил Трамп.
Одной из первых реакций на сближение РФ и КНР можно считать инициативу ряда американских сенаторов, внесших законопроект о запрете предоставления Всемирным банком и Азиатским банком развития кредитов Китаю.
«Как крупнейший донор этих банков, США обязаны убедиться, что наши деньги и ресурсы направляются тем странами, которые больше всего в них нуждаются, а не Китаю», - заявил сенатор Джон Баррассо.
По его подсчетам, за последние семь лет Китай получил из Всемирного банка 9,6 миллиардов долларов на свои проекты, а по кредитной линии Азиатского банка было выделено больше 10,6 миллиардов долларов.
В России и Китае тем временем продолжают подводить итоги встречи лидеров двух стран.
«Китай и Россия будут и впредь поддерживать добрососедство и взаимное доверие, поскольку решение Си выбрать Россию в качестве своего первого зарубежного визита в рамках своего нового президентства было политическим решением, принятым после тщательного обдумывания», - заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в интервью CNN.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, любой союз не бывает равновесным, но нет предпосылок, что Китай подомнет Россию.
«Если говорить о нашем партнерстве, наших особых отношениях с Китаем, то здесь все хорошо», - отметил политик.
Напомним, что в рамках визита Си Цзиньпина в Россию было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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