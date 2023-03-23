«Стратегическая ошибка»: Байдена критикуют за сближение России и Китая

«Считаю, что образуется ось Россия — Китай, к которой примкнут Иран и КНДР. Взгляните на карту, взгляните на географию», - заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Впрочем, еще за неделю до приезда Си Цзиньпина в Россию бывший президент США Дональд Трамп говорил о том, что Байден и его команда виноваты в своей внешней политике.

«Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо», - отметил Трамп.

Одной из первых реакций на сближение РФ и КНР можно считать инициативу ряда американских сенаторов, внесших законопроект о запрете предоставления Всемирным банком и Азиатским банком развития кредитов Китаю.

«Как крупнейший донор этих банков, США обязаны убедиться, что наши деньги и ресурсы направляются тем странами, которые больше всего в них нуждаются, а не Китаю», - заявил сенатор Джон Баррассо.

По его подсчетам, за последние семь лет Китай получил из Всемирного банка 9,6 миллиардов долларов на свои проекты, а по кредитной линии Азиатского банка было выделено больше 10,6 миллиардов долларов.

В России и Китае тем временем продолжают подводить итоги встречи лидеров двух стран.

«Китай и Россия будут и впредь поддерживать добрососедство и взаимное доверие, поскольку решение Си выбрать Россию в качестве своего первого зарубежного визита в рамках своего нового президентства было политическим решением, принятым после тщательного обдумывания», - заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в интервью CNN.