Польша попытается убедить Китай отказаться от поддержки России
22 марта 202311:54
Польша обеспокоена визитом главы Китая Си Цзиньпина в Россию. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.
Политик назвал «небезопасным» союз Москвы и Пекина, а также заявил о призывах Китаю отказаться от сотрудничества с Россией.
«Мы стараемся убедить Китай не поддерживать Россию», - сказал Моравецкий.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что рад бешенству недоброжелателей России из-за переговоров Москвы и Пекина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru