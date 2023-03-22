Польша попытается убедить Китай отказаться от поддержки России

Польша обеспокоена визитом главы Китая Си Цзиньпина в Россию. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.

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Политик назвал «небезопасным» союз Москвы и Пекина, а также заявил о призывах Китаю отказаться от сотрудничества с Россией.

«Мы стараемся убедить Китай не поддерживать Россию», - сказал Моравецкий.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что рад бешенству недоброжелателей России из-за переговоров Москвы и Пекина.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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