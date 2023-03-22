Польша попытается убедить Китай отказаться от поддержки России

Великобритания обвинила Россию в намеренном распространении дезинформации на счет снарядов с обедненным ураном Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров Мэр Калининграда Евгений Любивый подал заявление об уходе с поста Сотрудник Центра исследований Японии Казаков назвал визиты Си и Кисиды символическими