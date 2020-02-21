«Преемник будет нескоро». Стоит ли россиянам бояться отставки Путина

«Страхи, я думаю, обоснованы, но страхи на то и страхи, чтобы песчинка превращалась в гору, это особенность психики. Я не верю в войну Зюганова с Жириновским, потому что, если уйдет Путин, то придет тот, кого он рекомендует. Но то, что личный авторитет лично В.В. Путина - не президента, не премьер-министра Путина - очень высок и, люди обоснованно опасаются, что с его уходом появится опасность ухудшения ситуации в стране, это так. Вряд ли она ухудшиться по сценарию, который ждут люди, они все-таки не политики. Но само ощущение, что без Путина гораздо хуже, чем без него, оно очевидно. Новому человеку будет тяжелее решать вопросы, чем Владимиру Владимировичу, у которого все отработано и есть личная харизма. Поэтому кого бы сейчас Путин ни выдвинул, у этого человека будет лишь должностная харизма, даже, если это очень известный человек. Все-равно он будет немножко на вырост и, корона будет висеть. Это не вина конкретного человека, это объективная реальность», - сказал Журавлев.

Помимо этого, существует мнение, что Владимир Путин не покинет пост главы государства вовсе. Об этом в эфире НСН заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Страхи сильно преувеличены, потому что соцсети сильно разогревают публику, играя на страстях и негативе. Плюс наши западные партнеры делают угрожающие жесты в отношении России, что, безусловно, мобилизует вокруг фигуры Владимира Путина неравнодушных к судьбе России людей. При подробном разборе выясняется, что оснований реальных нет. команда Владимира Путина, которую он олицетворяет в глазах граждан, довольно сбалансирована. Там есть свои лидеры, опорные персоны для него. Но самое интересно то, что он, являясь элементом этой команды, не собирается уходить вообще на покой», - объяснил свою позицию Мухин.

Основной вывод экспертов заключается в том, что риски и страхи, связанные с вероятным уходом Путина, «актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян».

Ранее НСН сообщала, что директор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что Владимир Путин уже ищет преемника среди политиков нового поколения. При этом, он подчеркнул, что имя преемника президента РФ «мы узнаем нескоро». Однако его образ уже сейчас можно «прорисовать»: возраст 40–50 лет, ответственный, современный и динамичны.

