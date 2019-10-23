Страны Залива отказываются от американского влияния в пользу российского

Страны Персидского залива заинтересованы в приобретении российских систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности такой посыл идет от руководства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет о зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь» и системах ПВО «Тор-М2Э». Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН заявил о смене арабскими странами предпочтений между США и Россией.

«Это очевидный военно-политический поворот арабских стран в сторону России. Потому что закупка вооружений это не просто экономический акт, где выбирают, что выгоднее, а что не выгоднее. Это в первую очередь – военно-политический акт. Потому что, закупая вооружение иностранного производства, любая страна становится зависима по ключевому вопросу – собственной безопасности», - сказал военный эксперт.

При этом он отметил, что аналогов российскому «Панцирю» и «Тор-М2Э» еще не создано.