Страны Залива отказываются от американского влияния в пользу российского
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН заявил, что США признали свое поражение перед Россией и Турцией.
Страны Персидского залива заинтересованы в приобретении российских систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности такой посыл идет от руководства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет о зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь» и системах ПВО «Тор-М2Э». Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН заявил о смене арабскими странами предпочтений между США и Россией.
«Это очевидный военно-политический поворот арабских стран в сторону России. Потому что закупка вооружений это не просто экономический акт, где выбирают, что выгоднее, а что не выгоднее. Это в первую очередь – военно-политический акт. Потому что, закупая вооружение иностранного производства, любая страна становится зависима по ключевому вопросу – собственной безопасности», - сказал военный эксперт.
При этом он отметил, что аналогов российскому «Панцирю» и «Тор-М2Э» еще не создано.
«В США, как, в принципе, и в других странах мира ничего подобного в этом классе вооружения даже близко нет. Нечто похожее по конструкции есть лишь в Германии, но по своим характеристикам они не дотягивают даже до 20% от боевого потенциала нашего «Панциря», а стоят сопоставимо с ними. Поэтому, если арабские страны хотят защититься от беспилотников и низколетящих ракет, то должны покупать только «Панцирь» и «Тор», - пояснил собеседник НСН.
При этом такая смена предпочтений у стран Персидского залива, настаивает эксперт, вызвана именно политикой.
«Политическая составляющая важнее, потому как и до этого не было столь эффективного оружия, но они все-таки ориентировались на США. А сейчас стали разворачиваться в сторону России. Причина этого в том, что США вышли из Сирии и показали этим то, что они больше не способны противостоять единому фронту России и Турции и признают свое поражение во всех геополитических операциях с 2001 года. А с тем, кто потерпел военное поражение, арабы дело иметь не хотят», - заключил Константин Сивков.
Ранее президент России Владимир Путин огласил список планов по разработке ударных комплексов, которые смогут преодолевать любую систему противоракетной обороны (ПРО). Константин Сивков в эфире НСН раскрыл подробности о новой системе ПРО, которая поступает на вооружение в Российскую Армию.
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