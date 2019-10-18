Американцы используют российское «оружие Судного дня» в своих интересах

«Это все излишние преувеличения, не имеющие под собой ничего особенного. Их [американцев] задача состоит в том, чтобы такими заявлениями "выбивать" военные бюджеты, консолидировать западное и американское общество, добиться, чтобы вводились новые санкции и способы войны против России. Для этого всего нужно создать ощущение и настроение апокалипсиса в обществе, а также оправдать очень непопулярные меры, которые неизбежны в условиях общего кризиса Западного мира», - сказал военный эксперт.

В публикации американского СМИ отмечается успешный запуск одновременно четырех баллистических ракет «Булава» с борта российской субмарины. Снаряды из акватории Белого моря смогли преодолеть 5500 километров до полигона на Камчатке.

При этом, Константин Сивков утверждает, что американские подлодки обладают более мощным оружием, чем «Юрий Долгорукий».

«В таком случае можно назвать все 14 американских подводных лодок типа «Огайо» «оружием Судного дня». Ведь у них по 24 ракеты, а на «Юрии Долгоруком» только 16 ракет. Если американец стреляет на 12 тысяч, то наш только на 8; имеет забрасывание боеголовки в 2 тонны 800 килограммов, то у нас всего лишь на 600 », - пояснил аналитик.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин огласил список планов по разработке ударных комплексов, которые смогут преодолевать любую систему противоракетной обороны. Константин Сивков в эфире НСН раскрыл подробности о новой системе ПРО, которая поступает на вооружение в российскую армию.