Страны G7 заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики

Соответствующий заявление опубликовали министры финансов Великобритании, ФРГ, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Политики пообещали таким образом «повышать для России цену» проведения её спецоперации на Украине.

Кроме того, участники G7 заявили о выделении Киеву 19,8 млрд долларов в качестве финансовой поддержки.

Ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен сообщила, что страны «Большой семерки» могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо.

