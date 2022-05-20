Страны G7 заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики

Страны «Большой семерки» (G7) продолжат изоляцию России и Белоруссии от мировой экономики, сообщает ТАСС.

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Соответствующий заявление опубликовали министры финансов Великобритании, ФРГ, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Политики пообещали таким образом «повышать для России цену» проведения её спецоперации на Украине.

Кроме того, участники G7 заявили о выделении Киеву 19,8 млрд долларов в качестве финансовой поддержки.

Ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен сообщила, что страны «Большой семерки» могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо.

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