В США назвали условие для отстранения РФ от участия в работе G20
Министр финансов США Джанет Йеллен прокомментировал возможность отстранения России от работы в G20. Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра, такое решение требует полного согласия всех участников объединения, которого на данный момент нет.
Разговоры о запрете участия в G20 для РФ появились в связи с военной операцией, проводимой страной на территории Украины. Ранее агентство Bloomberg заявило, что официальные лица, в том числе из США, работали над тем, чтобы убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru