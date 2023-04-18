Страны G7 продолжат заморозку российских активов до завершения конфликта на Украине

Страны Группы семи (G7) продолжат заморозку российских активов, находящихся в зонах их юрисдикции, до разрешения конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД «семерки» по итогам их встречи в Японии.

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«Мы полны решимости ... обеспечить, чтобы российские суверенные активы, находящиеся в зонах нашей юрисдикции, остались обездвиженными до тех пор, пока не будет осуществлено такое разрешение конфликта, которое ... коснется нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — цитирует документ РИА Новости.

В G7 планируют действовать «в рамках правовых систем» государств группы, пишет Ura.ru. В заявлении отмечается, что любое разрешение украинского кризиса должно обеспечивать «компенсацию нанесенного ущерба» Москвой.

Ранее страны G7 заявили о намерении сохранять «жесткие санкции» против РФ и оказывать «мощную поддержку» Украине, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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