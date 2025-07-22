ПВО сбила 35 украинских дронов над регионами России за ночь
За минувшую ночь над регионами России средства ПВО уничтожили 35 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что девять БПЛА были уничтожены над Брянской областью, семь - над Ростовской областью, шесть - над Калужской областью, три - над Самарской областью.
Кроме того, еще три дрона сбили над территорией Московского региона, также три дрона уничтожили над Тульской областью, два - над Белгородской областью и по одному - над Курской областью и Черным морем.
Накануне в результате падения обломков БПЛА в подмосковной Ивантеевке загорелся частный дом, напоминает RT.
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