ПВО сбила 35 украинских дронов над регионами России за ночь

За минувшую ночь над регионами России средства ПВО уничтожили 35 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.

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В российском оборонном ведомстве уточнили, что девять БПЛА были уничтожены над Брянской областью, семь - над Ростовской областью, шесть - над Калужской областью, три - над Самарской областью.

Кроме того, еще три дрона сбили над территорией Московского региона, также три дрона уничтожили над Тульской областью, два - над Белгородской областью и по одному - над Курской областью и Черным морем.

Накануне в результате падения обломков БПЛА в подмосковной Ивантеевке загорелся частный дом, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиПВОВСУУкраина

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