ПВО сбила 35 украинских дронов над регионами России за ночь

В российском оборонном ведомстве уточнили, что девять БПЛА были уничтожены над Брянской областью, семь - над Ростовской областью, шесть - над Калужской областью, три - над Самарской областью.

Кроме того, еще три дрона сбили над территорией Московского региона, также три дрона уничтожили над Тульской областью, два - над Белгородской областью и по одному - над Курской областью и Черным морем.

Накануне в результате падения обломков БПЛА в подмосковной Ивантеевке загорелся частный дом, напоминает RT.

