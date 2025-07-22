Лободе могут запретить въезд в Россию
Украинская певица Светлана Лобода может столкнуться со сложностями при въезде в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, на сегодняшний день имеются основания для запрета въезда Лободе на территорию Россию.
Светлана Лобода является заслуженной артисткой Украины. Широкому слушателю она известна такими хитами, как «К черту любовь», «Твои глаза», «SuperSTAR», «Родной» и другими.
До начала российской спецоперации на Украине Лобода активно выступала в РФ, однако в 2022 году она поддержала Украину и уехала из России.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил российскую платформу «VK Музыка» в продвижении таких артистов, как Алла Пугачёва, Светлана Лобода и Валерий Меладзе, напоминает RT.
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