СМИ: Зампред правительства Забайкальского края устроил смертельное ДТП

ДТП произошло накануне. По предварительным данным, Гончаров выехал на встречную полосу движения на своем «Мерседесе». Там он столкнулся с «Тойотой».

Очевидцы ДТП вызвали «скорую». Прибывшие врачи пытались реанимировать пострадавшую женщину из «Тойоты», однако в итоге она скончалась в автомобиле скорой помощи.



Всего в аварии пострадали шесть человек. Сам Гончаров также был доставлен в больницу.

Ранее ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП с «Газелью» в Бурятии, напоминает РЕН ТВ.

