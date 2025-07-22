СМИ: Зампред правительства Забайкальского края устроил смертельное ДТП

В Улетовском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Алексея Гончарова, сообщает Telegram-канал Baza.

Экс-участник The Hatters Рулев погиб в ДТП под Петербургом

ДТП произошло накануне. По предварительным данным, Гончаров выехал на встречную полосу движения на своем «Мерседесе». Там он столкнулся с «Тойотой».

Очевидцы ДТП вызвали «скорую». Прибывшие врачи пытались реанимировать пострадавшую женщину из «Тойоты», однако в итоге она скончалась в автомобиле скорой помощи.

Всего в аварии пострадали шесть человек. Сам Гончаров также был доставлен в больницу.

Ранее ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП с «Газелью» в Бурятии, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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