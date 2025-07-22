СМИ: Зампред правительства Забайкальского края устроил смертельное ДТП
В Улетовском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Алексея Гончарова, сообщает Telegram-канал Baza.
ДТП произошло накануне. По предварительным данным, Гончаров выехал на встречную полосу движения на своем «Мерседесе». Там он столкнулся с «Тойотой».
Очевидцы ДТП вызвали «скорую». Прибывшие врачи пытались реанимировать пострадавшую женщину из «Тойоты», однако в итоге она скончалась в автомобиле скорой помощи.
Всего в аварии пострадали шесть человек. Сам Гончаров также был доставлен в больницу.
Ранее ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП с «Газелью» в Бурятии, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru