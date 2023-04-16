В США допустили передачу Украине замороженных активов РФ

СМИ: Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Гладков: село Терезовка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины

Рособрнадзор: вопросы, связанные с СВО, не включат в задания ЕГЭ по истории в этом году

В Брюсселе раскритиковали введенные Венгрией и Польшей односторонние запреты на поставки аграрной продукции с Украины

СМИ: состояние Карла III оценивается в £ 600 млн