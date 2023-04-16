В США допустили передачу Украине замороженных активов РФ
США ищут способы передать Украине замороженные активы РФ. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщила министр финансов страны Джанет Йеллен.
По ее словам, Россия должна заплатить за восстановление Украины. США вместе с партнерами обсуждают передачу заблокированных активов Киеву, сказала министр.
Йеллен отметила, что сделать это пока не позволяют юридические ограничения. При этом США уже начали передавать Украине конфискованные у российских частных лиц капиталы, подчеркнула глава ведомства.
Швейцарские банки, вероятнее всего, заморозят российские активы, сообщил «Радиоточке НСН» глава отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан. По его словам, конфисковать их не позволяет закон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru