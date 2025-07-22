«Шоу Трампа не нужно!»: Президента США не ждут на параде в Пекине в сентябре
Сергей Санакоев объяснил НСН, почему Трампа, в отличие от Путина, не пригласят в Китай на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин, а не Дональд Трамп будет основным гостем на параде в Пекине 3 сентября, главе Белого дома там вообще нечего делать. Об этом в комментарии НСН заявил президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Британская газета The Times утверждает, что на праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Китае в начале сентября возможна трёхсторонняя встреча лидеров Китая, России и США. В Кремле подтвердили подготовку визита в столицу КНР Владимира Путина, но заявили, что не слышали, что туда же собирается Трамп.
«Не думаю, что Трамп приедет на парад в Пекин. Зачем это нужно Китаю, глобальному большинству в 80-летие победы над японскими милитаристами? Это серьезное мероприятие, им каких-то шоу Трампа недостаточно того, что уже все наблюдают? Не то чтобы Соединенным Штатам Америки там нет места, конечно, как известно, они тоже были в числе победителей. Однако именно Трампу там делать нечего. На параде победителей главным гостем будет Путин, и этот формат не изменит никто. Потому что такова была договоренность с самого начала – Си Цзиньпин был главным гостем 9 мая в Москве, а Путин будет главным гостем 3 сентября в Пекине», - подчеркнул Санакоев.
При этом эксперт считает, что наиболее интересным вариантом были бы переговоры в формате пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН.
«Трёхсторонние переговоры теоретически возможны, но их надо очень тщательно готовить. Лучше всего это сделать на площадке ООН в формате пяти постоянных членов Совбеза - G5. Как известно, помимо России США и Китая, это Великобритания и Франция. В этом случае и европейцы тоже немножко будут потешены в своих амбициях», - отметил собеседник НСН.
Ранее член Совета Федерации Андрей Климов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что слив прошлогодних угроз Трампа о желании «разбомбить Москву» из-за конфликта на Украине связан с попыткой помешать восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном.
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