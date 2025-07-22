«Не думаю, что Трамп приедет на парад в Пекин. Зачем это нужно Китаю, глобальному большинству в 80-летие победы над японскими милитаристами? Это серьезное мероприятие, им каких-то шоу Трампа недостаточно того, что уже все наблюдают? Не то чтобы Соединенным Штатам Америки там нет места, конечно, как известно, они тоже были в числе победителей. Однако именно Трампу там делать нечего. На параде победителей главным гостем будет Путин, и этот формат не изменит никто. Потому что такова была договоренность с самого начала – Си Цзиньпин был главным гостем 9 мая в Москве, а Путин будет главным гостем 3 сентября в Пекине», - подчеркнул Санакоев.

При этом эксперт считает, что наиболее интересным вариантом были бы переговоры в формате пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Трёхсторонние переговоры теоретически возможны, но их надо очень тщательно готовить. Лучше всего это сделать на площадке ООН в формате пяти постоянных членов Совбеза - G5. Как известно, помимо России США и Китая, это Великобритания и Франция. В этом случае и европейцы тоже немножко будут потешены в своих амбициях», - отметил собеседник НСН.

Ранее член Совета Федерации Андрей Климов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что слив прошлогодних угроз Трампа о желании «разбомбить Москву» из-за конфликта на Украине связан с попыткой помешать восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном.

