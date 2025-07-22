Сырский – уроженец Владимирской области. Его семья осталась во Владимире, после начала российской спецоперации на Украине родители разорвали отношения с сыном и занимали пророссийскую позицию, участвовали в шествии «Бессмертного полка».



По данным СМИ, 86-летний отец Сырского — Станислав Прокофьевич — с апреля этого года борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесенного коронавируса. Врачи во Владимире помочь ему не смогли, и главком ВСУ оплатил перевод отца на лечение в Москву, переведя один миллион рублей.



Ранее СМИ сообщали, что глава британского Генштаба Энтони Радакин мог убедить Сырского организовать очередную самоубийственную провокацию для ВСУ, напоминает RT.

