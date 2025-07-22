МВД: Мошенники могут звонить детям под видом работников госорганов

По данным ведомства, злоумышленники в беседе с несовершеннолетним зачастую используют «кодовые фразы». Втираясь в доверие к ребенку, аферисты начинают выманивать у него родительские деньги, отмечает РИА Новости.

МВД приводит несколько тех самых «кодовых фраз»: «ты помогаешь следствию», «твои родители подозреваются в преступлении», «необходимо задекларировать деньги и ценности», «включи камеру для проведения обыска», «назвать код из смс», «назвать номера банковских карт» и другие. Правоохранители призывают родителей объяснить детям, что нельзя разговариваться по телефону с незнакомцами.

Ранее директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук рассказал, что злоумышленники начали звонить своим жертвам и сообщать о якобы оформленной доставке, отмечает «Свободная пресса».

