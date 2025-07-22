В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру

В российских школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России», сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минпросвещения.

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Уточняется, что дисциплину планируют преподавать в школах с 2026-2027 учебного года. Целью нового предмета называют формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Сейчас идет экспертиза образовательной программы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец поддержала введение уроков о духовно-нравственной культуре России в школах, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Мессман
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