В Ростовской области из-за атаки БПЛА ВСУ произошло несколько возгораний

Российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

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По его словам, в результате падения обломков дронов во дворах нескольких частных домов загорелась растительность. Произошло это в поселке Красный Сад Азовского района.

Слюсарь отметил, что все возгорания оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от ударов с украинской стороны в ряде субъектов России пострадали 120 мирных жителей, в том числе 11 несовершеннолетних, отмечает RT. Мирошник уточнил, что еще семь человек погибли.

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ФОТО: губернатор Московской области Андрей Воробьев
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