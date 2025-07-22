В Ростовской области из-за атаки БПЛА ВСУ произошло несколько возгораний

По его словам, в результате падения обломков дронов во дворах нескольких частных домов загорелась растительность. Произошло это в поселке Красный Сад Азовского района.

Слюсарь отметил, что все возгорания оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от ударов с украинской стороны в ряде субъектов России пострадали 120 мирных жителей, в том числе 11 несовершеннолетних, отмечает RT. Мирошник уточнил, что еще семь человек погибли.

