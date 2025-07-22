Свыше четверти россиян заявили, что готовы платить за ИИ-искусство
Каждый пятый россиянин (20%) считает, что искусственный интеллект (ИИ) способен создавать настоящие произведения искусства. Об этом говорится в результатах исследования Аналитического центра НАФИ.
Около 29% респондентов не исключили, что могут купить произведение искусства, созданное нейросетью.
Кроме того, каждый второй россиянин (54%) когда-нибудь встречал художественные изображения, созданные не человеком, а ИИ, отмечает «Газета.Ru».
Ранее народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов заявил НСН, что нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru