Свыше четверти россиян заявили, что готовы платить за ИИ-искусство

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что искусственный интеллект (ИИ) способен создавать настоящие произведения искусства. Об этом говорится в результатах исследования Аналитического центра НАФИ.

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Около 29% респондентов не исключили, что могут купить произведение искусства, созданное нейросетью.

Кроме того, каждый второй россиянин (54%) когда-нибудь встречал художественные изображения, созданные не человеком, а ИИ, отмечает «Газета.Ru».

Ранее народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов заявил НСН, что нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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