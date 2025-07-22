Автоматическое списание задолженностей по алиментам, ЖКХ и так далее необходимо, так как это разгрузит судебную систему и поможет оперативно взыскивать долги. Об этом НСН заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Россияне активно поддержали идею об автоматическом взыскании долгов по алиментам. Об этом со ссылкой на собственный опрос сообщает kp.ru. Опрос показал, что 43% респондентов поддерживают автоматическое списание алиментов, 23% — долгов по ЖКХ, а 20% — кредитных обязательств. Лишь 5% участников выступили против автоматического взыскания, опасаясь возможных ошибок системы. Соловьев объяснил, почему автоматическое списание долгов необходимо.