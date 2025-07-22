Юрист объяснил необходимость автоматического списания долгов
Обжаловать автоматическое списание задолженности необходимо в судебном порядке, однако такие споры будут редкими, сказал НСН Иван Соловьев.
Автоматическое списание задолженностей по алиментам, ЖКХ и так далее необходимо, так как это разгрузит судебную систему и поможет оперативно взыскивать долги. Об этом НСН заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Россияне активно поддержали идею об автоматическом взыскании долгов по алиментам. Об этом со ссылкой на собственный опрос сообщает kp.ru. Опрос показал, что 43% респондентов поддерживают автоматическое списание алиментов, 23% — долгов по ЖКХ, а 20% — кредитных обязательств. Лишь 5% участников выступили против автоматического взыскания, опасаясь возможных ошибок системы. Соловьев объяснил, почему автоматическое списание долгов необходимо.
«Это требование времени. У нас происходит два очень важных момента. Первый момент — достаточно быстрая, качественная и поступательная автоматизация очень многих процессов, которые касаются взыскания налоговой задолженности. Это касается, в частности, исполнения судебных решений. Мы понимаем, что за автоматизацией будущее: это действительно удобно и для людей (то, что раньше решалось месяцами, сегодня можно решить за день), и для государственных органов. Второй момент — это использование искусственного интеллекта, например, в несложных делах по взысканию бесспорной задолженности (налогов, долгов по коммунальным платежам, назначенных по решению суда алиментов, когда человек уклоняется от их уплаты). Списание задолженностей во внесудебном порядке должно происходить быстро, кроме того, неисполнение судебных решений дискредитирует систему и государство. При этом, например, долги по ЖКХ давно списываются в виде судебного приказа без участия человека. Наверное, нужен был закон, который это закрепил бы», — сказал Соловьев.
При этом, отметил собеседник НСН, обжалование автоматического списания должно происходить в судебном порядке.
«Например, бывали случаи, когда человек продал квартиру в новом доме на стадии ввода дома в эксплуатацию, а в базе управляющей компании не было отмечено, что сменился собственник. Платежи по уходу за территорией, по охране, по обслуживанию и так далее продолжали начисляться на прежнего собственника, а потом человек с удивлением узнавал, что с его карты списали якобы задолженность. В этом случае первым делом надо идти в Федеральную службу судебных приставов, у которой есть судебный акт. Потом нужно писать в управляющую компанию соответствующие возражения, приложив документы об утрате права собственности, и предложить добровольно возместить ущерб. Если этого не произойдет, тогда следует обращаться в суд. Но я не уверен, что количество судебных споров вырастет, потому что в подавляющем большинстве случаев все эти долги являются безусловными, и суды разгружаются. Люди не могут получить доступ к правосудию по более серьезным делам: огромные очереди, судебная система перегружена, недокомплект судей в районе 20-30%. Да и казна будет пополняться более оперативно», — подытожил он.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что уклонение от уплаты налогов незаметно до тех пор, пока сумма долга не превысит 150 млн рублей, до этой суммы действует другой режим налогообложения, «серые» схемы используются при более крупных долгах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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