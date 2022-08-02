Страны G7 обсуждают запрет на транспортировку российской нефти
Страны «Большой семёрки» (G7) рассматривают возможность полностью запретить услуги по транспортировке нефти из России, если ее стоимость не согласована «международными партнёрами». Об этом говорится в коммюнике министров иностранных дел G7, опубликованном МИД Великобритании.
«Мы остаёмся привержены, в том числе вариантам полноценного запрета на все услуги, позволяющие транспортировать нефть из России, доставляемой морем, и нефтепродуктов на глобальном уровне, исключая случаи, когда закупки не ведутся по цене, согласованной при консультациях с международными партнерами, или ниже неё», - отмечается в документе.
Также в коммюнике говорится, что страны G7 намерены гарантировать доступ к российским энергоресурсам «наиболее уязвимым» в этом плане государствам, и искать решения, которые снизят доходы Москвы от продажи углеводородов.
Ранее группа американских сенаторов во главе с республиканцем из Флориды Марко Рубио предложила законопроект, вводящий санкции в отношении компаний, участвующих в сделках по продаже российской нефти в Китай, сообщает «Свободная пресса».
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