Страны G7 обсуждают запрет на транспортировку российской нефти

«Мы остаёмся привержены, в том числе вариантам полноценного запрета на все услуги, позволяющие транспортировать нефть из России, доставляемой морем, и нефтепродуктов на глобальном уровне, исключая случаи, когда закупки не ведутся по цене, согласованной при консультациях с международными партнерами, или ниже неё», - отмечается в документе.

Также в коммюнике говорится, что страны G7 намерены гарантировать доступ к российским энергоресурсам «наиболее уязвимым» в этом плане государствам, и искать решения, которые снизят доходы Москвы от продажи углеводородов.

Ранее группа американских сенаторов во главе с республиканцем из Флориды Марко Рубио предложила законопроект, вводящий санкции в отношении компаний, участвующих в сделках по продаже российской нефти в Китай, сообщает «Свободная пресса».

