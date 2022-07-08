Путин призвал российских нефтяников быть готовыми к эмбарго
Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в отношении российских энергоресурсов уже неоднократно обсуждались, в том числе на встречах по топливно-энергетическому комплексу, сообщает РИА Новости.
На совещании с членами правительства глава государства отметил, что Евросоюз ввёл очередной пакет ограничений против России с нефтяным эмбарго.
«К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы», — заключил российский лидер.
Ранее Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России, одно из ключевых положений которого – частичный запрет на поставки российской нефти.
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