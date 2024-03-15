Страны G7 могут ввести запрет на полёты иранской авиакомпании Iran Air в Европу

Вместе с тем, по его словам, в Белом доме достоверно не располагают сведениями на этот счёт.

«Наше послание сегодня таково: если Иран продолжит поставлять России баллистические ракеты, ответ международного сообщества будет быстрым и жестким», - подчеркнул чиновник.

Ранее Лондон обвинил Тегеран в поставках в Россию оружия и боеприпасов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

