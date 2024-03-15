Страны G7 могут ввести запрет на полёты иранской авиакомпании Iran Air в Европу
Государства «Большой двадцатки» угрожают ввести запрет на полёты иранской авиакомпании Iran Air в Европу, если Исламская республика продолжит якобы поставлять баллистические ракеты в Россию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Вместе с тем, по его словам, в Белом доме достоверно не располагают сведениями на этот счёт.
«Наше послание сегодня таково: если Иран продолжит поставлять России баллистические ракеты, ответ международного сообщества будет быстрым и жестким», - подчеркнул чиновник.
Ранее Лондон обвинил Тегеран в поставках в Россию оружия и боеприпасов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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