Страны G7 могут ввести запрет на полёты иранской авиакомпании Iran Air в Европу

Государства «Большой двадцатки» угрожают ввести запрет на полёты иранской авиакомпании Iran Air в Европу, если Исламская республика продолжит якобы поставлять баллистические ракеты в Россию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Иран опроверг информацию о совместном с Россией строительстве завода по производству дронов

Вместе с тем, по его словам, в Белом доме достоверно не располагают сведениями на этот счёт.

«Наше послание сегодня таково: если Иран продолжит поставлять России баллистические ракеты, ответ международного сообщества будет быстрым и жестким», - подчеркнул чиновник.

Ранее Лондон обвинил Тегеран в поставках в Россию оружия и боеприпасов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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