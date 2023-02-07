Иран опроверг информацию о совместном с Россией строительстве завода по производству дронов

Ранее The Wall Street Journal писала, что делегация из Тегерана якобы отправилась в РФ, чтобы оценить возможность строительства завода, способного производить 6 тысяч дронов. Издание утверждает, что иранские специалисты разработали беспилотные летательные аппараты для использования Россией в украинском конфликте.

Канаани назвал эту информацию «фейковой новостью».

«К сожалению, страны, являющиеся крупнейшими поставщиками оружия и техники одной из сторон конфликта, пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фейковые новости», — подчеркнул дипломат.

Представитель МИД указал, что Иран не занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине и нацелен на политическое урегулирование кризиса.

