Иран опроверг информацию о совместном с Россией строительстве завода по производству дронов

Иран опроверг сообщения о якобы планируемом совместно с Россией строительстве завода по производству беспилотников. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Насер Канаани, сообщает агентство Mehr.

СМИ: Россия и Иран могут создать совместное предприятие по производству беспилотников

Ранее The Wall Street Journal писала, что делегация из Тегерана якобы отправилась в РФ, чтобы оценить возможность строительства завода, способного производить 6 тысяч дронов. Издание утверждает, что иранские специалисты разработали беспилотные летательные аппараты для использования Россией в украинском конфликте.

Канаани назвал эту информацию «фейковой новостью».

«К сожалению, страны, являющиеся крупнейшими поставщиками оружия и техники одной из сторон конфликта, пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фейковые новости», — подчеркнул дипломат.

Представитель МИД указал, что Иран не занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине и нацелен на политическое урегулирование кризиса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиРоссияИран
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