По его словам, цены на жилье на Бали стартуют от 100 тысяч евро.

«Теоретически на Бали можно найти варианты дешевле 100 тысяч евро (чуть больше девяти миллионов рублей — прим. НСН). Это будет очень простая студия или однокомнатная квартира. Массовое предложение начинается со 150-200 тысяч евро как в новостройке, так и на вторичном рынке. Если мы говорим о людях, которые имеют только российский паспорт и не имеют никаких счетов за пределами РФ, то их выбор относительно ограничен. Европейские страны в этом случае закрыты. Есть Турция, а для тех, кто побогаче, есть Объединенные Арабские Эмираты, есть страны Юго-Восточной Азии. Можно рассмотреть варианты в Черногории, Грузии», — заключил эксперт.

Ранее Березин сказал НСН, что спрос со стороны россиян на покупку зарубежной недвижимости сохраняется, из необычных направлений в этом году появились Камбоджа и Бразилия.

