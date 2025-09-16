«От 9 млн рублей»: Почему россияне скупают недвижимость на Бали
Цены на жилье на Бали стартуют от 100 тысяч евро, а сама Индонезия никогда не препятствовала покупке там жилья россиянами, сказал НСН Филипп Березин.
Россияне только с отечественным паспортом и без заграничных счетов могут рассмотреть недвижимость в Турции, ОАЭ, Грузии, Черногории и странах Юго-Восточной Азии, сказал в эфире НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
Россияне стали все чаще интересоваться покупкой недвижимости на Бали, сообщили в классифайде зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru. По подсчетам аналитиков, за 2025 год количество запросов среди русскоязычных покупателей насчет балийского жилья выросло на треть и достигло 30 тысяч раз. В 70 процентах случаев покупатели концентрируются на виллах и таунхаусах, 30% запросов сосредоточено на квартирах. Березин отметил, что абсолютным лидером по покупке жилья россиянами в Юго-Восточной Азии остается Таиланд.
«Бали и Индонезия — одно из направлений, резко выросших с 2022 года. Это произошло потому, что закончился ковид. Все страны Юго-Восточной Азии были закрыты в ковидные времена, а после него стали вновь возвращать к себе и туристов, и покупателей недвижимости. Индонезия в принципе никогда не закрывалась для покупателей из России. Более того, девелоперы из России стали активно осваивать этот регион. Индонезия, конечно, не дотягивает до безусловного лидера в Юго-Восточной Азии— Таиланда, на второе место делит уверенно. По нашей оценке, Индонезия впервые вошла в топ-10 популярных направлений во всем мире», — сказал собеседник НСН.
По его словам, цены на жилье на Бали стартуют от 100 тысяч евро.
«Теоретически на Бали можно найти варианты дешевле 100 тысяч евро (чуть больше девяти миллионов рублей — прим. НСН). Это будет очень простая студия или однокомнатная квартира. Массовое предложение начинается со 150-200 тысяч евро как в новостройке, так и на вторичном рынке. Если мы говорим о людях, которые имеют только российский паспорт и не имеют никаких счетов за пределами РФ, то их выбор относительно ограничен. Европейские страны в этом случае закрыты. Есть Турция, а для тех, кто побогаче, есть Объединенные Арабские Эмираты, есть страны Юго-Восточной Азии. Можно рассмотреть варианты в Черногории, Грузии», — заключил эксперт.
Ранее Березин сказал НСН, что спрос со стороны россиян на покупку зарубежной недвижимости сохраняется, из необычных направлений в этом году появились Камбоджа и Бразилия.
