Россиянам назвали три наиболее подешевевших автомобиля на российском рынке
В августе 2025 года на российском авторынке сильнее всего подешевели китайские модели Geely Atlas Pro (на 6,2%), Haval H3 (5,1%) и GAC GS8 (на 5,1%). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями «Ренессанс страхование» Елена Сафонова.
По её словам, в конце лета стоимость легковушек в РФ увеличилась в среднем на 0,7% относительно января. Лидерами роста в августе стали китайские Jetour Dashing (+23,7%), Voyah Free (16,5%) и Haval F7x (13,6%).
«Цены дальше будут только расти. Их уровень — прямое следствие падения продаж», — отметила эксперт.
Сафонова также напомнила о снижении ключевой ставки до 17%. Из-за этого дальнейшее снижение цен ради поддержания продаж является экономически нецелесообразным.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил «Радиоточке НСН», что увеличение утилизационного сбора на часть авто в России приведет к росту цен на машины и падению спроса на них.
