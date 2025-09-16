Россиянам назвали три наиболее подешевевших автомобиля на российском рынке

По её словам, в конце лета стоимость легковушек в РФ увеличилась в среднем на 0,7% относительно января. Лидерами роста в августе стали китайские Jetour Dashing (+23,7%), Voyah Free (16,5%) и Haval F7x (13,6%).

«Цены дальше будут только расти. Их уровень — прямое следствие падения продаж», — отметила эксперт.

Сафонова также напомнила о снижении ключевой ставки до 17%. Из-за этого дальнейшее снижение цен ради поддержания продаж является экономически нецелесообразным.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил «Радиоточке НСН», что увеличение утилизационного сбора на часть авто в России приведет к росту цен на машины и падению спроса на них.

