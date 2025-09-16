Лавров допустил, что конкурс «Интервидение» станет ежегодным

По его словам, интерес к проекту большой и уже «несколько коллег изъявили желание» принять смотр как в следующем году, так и через два года.

«Так что, надеюсь, сделаем этот конкурс ежегодным. По крайней мере интерес к этому есть», — подчеркнул министр.

Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявила, что международный конкурс «Интервидение» не зависит от политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

