Лавров допустил, что конкурс «Интервидение» станет ежегодным

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» может стать ежегодным. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, интерес к проекту большой и уже «несколько коллег изъявили желание» принять смотр как в следующем году, так и через два года.

«Так что, надеюсь, сделаем этот конкурс ежегодным. По крайней мере интерес к этому есть», — подчеркнул министр.

Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявила, что международный конкурс «Интервидение» не зависит от политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
