Риелтор назвал два ключевых фактора возобновления спроса на жильё
Чтобы приблизиться к массовому спросу на ипотеку 2023 года, надо дождаться снижения ипотечной ставки до 14-16%, заявил в пресс-центре НСН Константин Апрелев.
Пока ключевая ставка не опустится до 12%, а доход от жилой недвижимости не сравняется со ставками по депозитам, люди не будут вкладывать туда свои средства. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.
«Ключевой тренд – это сохранение денег на счетах в банках и в ценных бумагах. Тенденция к выходу будет зависеть от двух параметров. Первый – это разница между возможным возобновлением более серьёзного роста цен, хотя бы роста, опережающего инфляцию (а сейчас инфляция растет быстрее цен на недвижимость), и доходностью. Если мы говорим о жилой недвижимости, то там доходность от 4% до 6% годовых. Естественно, она несопоставима со ставками по депозитам. Пока это несопоставимо в пользу доходности, деньги на рынок недвижимости в жилой сегмент не пойдут. Пока доходность сопоставима только по складским помещениям и офисам, но там планка входа на рынок достаточно высокая в плане объема инвестиций», - отметил он.
Также Апрелев напомнил, что массовый спрос на ипотеку резко сократился после повышения ставки до 16% годовых.
«Второй индикатор возможного изменения спроса – то, что ключевая ставка продолжит более существенное снижение. При возвращении ключевой ставки к уровню 12%, а ипотеки – к 14-16%, может возобновиться спрос. Именно с планки в 16% по ипотеке тот ажиотажный спрос, который был осенью 2023 года, полностью прекратился. Для населения эта ставка заградительная. Пока ставки не вернутся на уровень ниже 16%, говорить о возобновлении массового спроса нельзя», - подытожил он.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил в пресс-центре НСН, что, если дефицит бюджета в РФ будет расти, то ключевая ставка еще долго существенно не опустится, а россиян, вероятно, ждут еще и дополнительные налоги.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru