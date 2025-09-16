Рилетор Апрелев раскрыл, как застройщики раздувают цены в новостройках
Сегодня призыв «покупать сейчас», или «станет дороже» уже не мотивирует граждан, так как они видят, как падает цена на жилье после его ввода в эксплуатацию, заявил в пресс-центре НСН Константин Апрелев.
Сегодня на рынке недвижимости наблюдается нонсенс: застройщики сами раскачали цены так, что квартиры, в построенных ими же пару лет назад домах, дешевле, чем цены на только строящееся жилье. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.
«После отмены льготной ипотеки «без адреса» в прошлом году платёжеспособный спрос снизился. Сегодня только семейная, дальневосточная и сельская ипотеки каким-то образом закрывают спрос на рынке. Спрос на рынке новостроек всё равно сократился вдвое, и на этом фоне, естественно, у застройщиков очень непростая ситуация. Ведь именно из-за льготной ипотеки застройщики раскачали спрос таким образом, что цены на строящееся жилье, которое будет готово через 2-3 года, оказались на 15-30% выше, чем уже построенные 2-3 года назад дома тех же застройщиков. Это нонсенс! Но единственной мотивацией покупки остается: «Покупайте сейчас, или станет дороже». И ежемесячно застройщики позиционируют рост цен где-то на 0,5%», - рассказал он.
При этом Апрелев уточнил, что такие призывы уже не мотивируют к покупке по ряду причин.
«Прирост реальных цен сделок, однако, не соответствует заявляемым ценам в публичном пространстве - ценам предложения. И для большинства потенциальных покупателей этот аргумент перестал работать. Они видят, что сегодня при покупке жилья в новостройке и его ввода в эксплуатацию, цена на квартиру снижается на 10-15%, если вы захотите продать её на вторичном рынке», - подытожил он.
Ранее эксперт по инвестициям в недвижимость Вячеслав Краус заявил в пресс-центре НСН, что пока ставка по ипотеке не снизится к 12% годовых, люди не развернутся в сторону покупки квартир.
