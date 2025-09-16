При этом Апрелев уточнил, что такие призывы уже не мотивируют к покупке по ряду причин.

«Прирост реальных цен сделок, однако, не соответствует заявляемым ценам в публичном пространстве - ценам предложения. И для большинства потенциальных покупателей этот аргумент перестал работать. Они видят, что сегодня при покупке жилья в новостройке и его ввода в эксплуатацию, цена на квартиру снижается на 10-15%, если вы захотите продать её на вторичном рынке», - подытожил он.

Ранее эксперт по инвестициям в недвижимость Вячеслав Краус заявил в пресс-центре НСН, что пока ставка по ипотеке не снизится к 12% годовых, люди не развернутся в сторону покупки квартир.

