Американский актер и кинорежиссер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет
Американский актер и кинорежиссер, обладатель премии «Оскар» Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает NBC News.
По словам гендиректора Rogers & Cowan PMK Синди Бергер, Редфорд умер во сне рано утром 16 сентября у себя дома в штате Юта (США). Причина смерти не уточняется, пишет RT.
Роберт Редфорд родился 18 августа 1936 года. С 1959 года был занят в театральных постановках на Бродвее и в различных развлекательных телешоу. Первой серьёзной работой в кино стал фильм о Корейской войне «Охота на поле боя» (1962).
Наиболее известными работами Редфорда являются киноленты «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969), «Афера» (1973), «Вся президентская рать» (1976), «Самородки» (1984) и «Из Африки» (1985).
Редфорд стал одним из шести режиссёров в истории мирового кинематографа, который получил «Оскар» за свой режиссёрский дебют - «Обыкновенные люди» (1981). Также он учредил американский институт независимого кино «Сандэнс», который с 1985 года проводит одноимённый международный кинофестиваль.
Ранее в возрасте 99 лет умер американский поэт, трёхкратный обладатель «Оскара» за песни к фильмам Алан Бергман, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
