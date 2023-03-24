СМИ: Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву
Польша хочет увеличения европейского Фонда мира, из которого финансируются поставки вооружения на Украину, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.
По данным издания, в Польше заявляют о необходимости увеличить Фонд на 3,5 миллиарда евро. На данный момент Франция, Германия, Италия и Греция не поддерживают эту инициативу.
Накануне в Брюсселе прошел саммит ЕС, который был посвящен «ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам», в частности, событиям на Украине. В начале встречи, как и анонсировалось ранее, украинский лидер Владимир Зеленский присоединился к европейским лидерам в режиме видеоконференции. По итогам лидеры ЕС поддержали «план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства».
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