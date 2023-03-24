Польша получит компенсацию от Евросоюза за помощь Украине

Моравецкий заявил, что компенсация будет перечислена до Пасхи. В будущем Польша получит еще около 500 миллионов евро.

«Львиная доля» средств из Европейского фонда мира попадет в Польшу, подчеркнул премьер. В общей сложности Варшава передала Украине военную помощь на более чем на два миллиарда евро.

Ранее генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что российским войскам необходимо занять как можно территорий, чтобы заставить сесть за стол переговоров киевские власти.

