Страны ЕС достигли консенсуса о предоставление Украине статуса кандидата

Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страны Евросоюза достигли во вторник политического консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в содружество, сообщает ТАСС.

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По его словам, прошедшие дискуссии позволили прийти к «тотальному консенсусу» и возможности в кратчайшие сроки рассмотреть заявку Украины на предоставление ей статуса кандидата.

«Теперь эти вопросы будут решать главы государств и правительств», - заключил он.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз предрешён.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияПолитикаЕвросоюзУкраина
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