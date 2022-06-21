Страны ЕС достигли консенсуса о предоставление Украине статуса кандидата

По его словам, прошедшие дискуссии позволили прийти к «тотальному консенсусу» и возможности в кратчайшие сроки рассмотреть заявку Украины на предоставление ей статуса кандидата.

«Теперь эти вопросы будут решать главы государств и правительств», - заключил он.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз предрешён.