Страны ЕС достигли консенсуса о предоставление Украине статуса кандидата
Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страны Евросоюза достигли во вторник политического консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в содружество, сообщает ТАСС.
По его словам, прошедшие дискуссии позволили прийти к «тотальному консенсусу» и возможности в кратчайшие сроки рассмотреть заявку Украины на предоставление ей статуса кандидата.
«Теперь эти вопросы будут решать главы государств и правительств», - заключил он.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз предрешён.
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