Глава МИД Польши считает, что вопрос предоставления статуса Украине предрешен

Глава МИД Польши Збигнев Рау считает, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз предрешен. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Рау, на встрече глав МИД стран Евросоюза все стороны выразили согласие по данному вопросу.

Украина подала заявку на членство в ЕС 1 марта, обращение Киева зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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