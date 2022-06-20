Глава МИД Польши считает, что вопрос предоставления статуса Украине предрешен
20 июня 202221:12
Глава МИД Польши Збигнев Рау считает, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз предрешен. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Рау, на встрече глав МИД стран Евросоюза все стороны выразили согласие по данному вопросу.
Украина подала заявку на членство в ЕС 1 марта, обращение Киева зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru