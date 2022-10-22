Страх западных политиков. Почему НАТО поставляет оружие Украине?
Политики на Западе парализованы страхом эскалации конфликта на Украине, и НАТО продолжает снабжать Украину оружием в противостоянии с Россией.
Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает, что Западу требуется исключить неразумные шаги, чтобы не произошел прямой конфликт между Россией и НАТО. Об этом немецкий политик заявил в интервью Die Welt.
Американские богачи активно предлагают варианты российско-украинского урегулирования, но не могут повлиять на позицию Белого дома. Об этом заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Эти голоса - проявление отношений в обществе, разногласий, дискуссий, которые всегда должны присутствовать. Вашингтон будет прислушиваться, когда какие-то взгляды достигают определенного масштаба. Но это не прямолинейная связь. Власти прислушиваются к общественному мнению, но не всегда ему следуют. Если эти мнения будут подхватывать, например, политики, то Белый дом вынужден будет реагировать», - полагает он.
Однако, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар уверен, что новое поколение политиков только со страхом смотрит на развитие событий, но не предлагает варианты для решения конфликта. Эксперт считает, что Запад не изменит свою политику и продолжит поставлять оружие Украине, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Запад продолжит поддерживать Украину, с их точки зрения ничего не изменится (с вхождением в России новых территорий, - прим. НСН). Эскалация налицо. Нынешний кризис гораздо опаснее и продолжительнее, чем Карибский. Тогда он решился быстро, потому что была задействована тайная дипломатия, велись секретные переговоры. Нынешнее поколение политиков со страхом смотрит на развитие события, но не предлагает варианты, чтобы снизить планку конфликта и не допустить разрушения мира», - сказал Рар.
Ранее Илон Макс также заявил в Twitter, что считает нужным признать Крым российским. Его позиция была раскритикована украинскими властями, на что Маск ответил, что считает себя «большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны». Предприниматель утверждает, что утрата Россией Крыма станет причиной ядерного удара.
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