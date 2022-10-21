Разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США

Ранее стало известно, что Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели переговоры по телефону в пятницу.

В Пентагоне не сообщили о длительности беседы и другие детали, однако отметили, что разговор стал «хорошей возможностью осуществить контакт».





