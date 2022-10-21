Разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США
21 октября 202219:18
Инициатива проведения разговора глав оборонных ведомств США и России исходила от Вашингтона. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели переговоры по телефону в пятницу.
В Пентагоне не сообщили о длительности беседы и другие детали, однако отметили, что разговор стал «хорошей возможностью осуществить контакт».
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21 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru