Столтенберг: Помощь Украине является инвестициями в безопасность НАТО

Поезда не ходили через Печатники на Нахабино из-за повреждения контактного провода на МЦД-2 В Москве начали капремонт крыш Причалы в Москве к навигации оборудуют лавочками, шатрами и инфостойками Художников приглашают поучаствовать в проекте «Искусство в метро» Домики для водоплавающих устанавливают на водоемах Москвы