Столтенберг: Помощь Украине является инвестициями в безопасность НАТО
Соседство с Россией имеет для стран НАТО определённую цену. Как пишет РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, помощь, которую блок оказывает Украине является не благотворительностью, а инвестициями «общую безопасность» НАТО.
«Поставляемое альянсом оружие помогает Украине поражать военные возможности России. Если Украина проиграет, этот потенциал может угрожать странам альянса», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО фактически перешли на уровень «прямой конфронтации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru