Столтенберг: Помощь Украине является инвестициями в безопасность НАТО

Соседство с Россией имеет для стран НАТО определённую цену. Как пишет РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг: Россия может занять новые украинские регионы

По его словам, помощь, которую блок оказывает Украине является не благотворительностью, а инвестициями «общую безопасность» НАТО.

«Поставляемое альянсом оружие помогает Украине поражать военные возможности России. Если Украина проиграет, этот потенциал может угрожать странам альянса», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО фактически перешли на уровень «прямой конфронтации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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