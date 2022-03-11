Столтенберг заявил, что НАТО не будет посылать войска и самолеты на Украину

Североатлантический альянс не будет посылать войска и самолеты на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Прокси-война НАТО. Политолог раскрыл стратегию альянса

По его словам, важно найти «политическое, дипломатическое решение» ситуации. Столтенберг также подчеркнул, что введение бесполетной зоны над Украиной с большой вероятностью может привести к полномасштабной войне между НАТО и Россией.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако на деле просто откупается, поставляя не самое лучшее оружие.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:УкраинаНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры