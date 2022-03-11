Столтенберг заявил, что НАТО не будет посылать войска и самолеты на Украину
Североатлантический альянс не будет посылать войска и самолеты на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
По его словам, важно найти «политическое, дипломатическое решение» ситуации. Столтенберг также подчеркнул, что введение бесполетной зоны над Украиной с большой вероятностью может привести к полномасштабной войне между НАТО и Россией.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако на деле просто откупается, поставляя не самое лучшее оружие.
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