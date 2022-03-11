Столтенберг заявил, что НАТО не будет посылать войска и самолеты на Украину

По его словам, важно найти «политическое, дипломатическое решение» ситуации. Столтенберг также подчеркнул, что введение бесполетной зоны над Украиной с большой вероятностью может привести к полномасштабной войне между НАТО и Россией.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако на деле просто откупается, поставляя не самое лучшее оружие.

