Столтенберг заявил, что готов обсудить с Вучичем кризис в Косово

Перед началом саммита стран-членов НАТО он отметил, что находится в постоянном контакте с Вучичем. Столтенберг подчеркнул, что и он, и Вучич озабочены усилением напряженности в Косово.

Ранее, 2 июля, Александр Вучич заявил, что перед саммитом Североатлантического альянса албанские власти Косово инициируют новую волну гонений на сербов. Тогда президент Сербии призвал соотечественников «беречь себя и остерегаться», сообщает «Радиоточка НСН».

