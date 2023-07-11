Столтенберг заявил, что готов обсудить с Вучичем кризис в Косово

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в самопровозглашенной республике Косово. Об этом сообщило РИА Новости.

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Перед началом саммита стран-членов НАТО он отметил, что находится в постоянном контакте с Вучичем. Столтенберг подчеркнул, что и он, и Вучич озабочены усилением напряженности в Косово.

Ранее, 2 июля, Александр Вучич заявил, что перед саммитом Североатлантического альянса албанские власти Косово инициируют новую волну гонений на сербов. Тогда президент Сербии призвал соотечественников «беречь себя и остерегаться», сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
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