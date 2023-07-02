Вучич предупредил о новой эскалации в Косово перед саммитом НАТО
Перед саммитом Североатлантического альянса албанские власти Косово инициируют новую волну гонений на сербов, заявил в эфире TV Prva президент Сербии Александр Вучич.
Глава государства считает, что косовоалбанский премьер Альбин Курти даст команду к новой эскалации в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Президент Сербии призвал соотечественников «беречь себя и остерегаться».
По его мнению, одновременно с эскалацией в Косово украинская армия попытается прорвать российскую оборону на запорожском направлении. Вучич заявил, что Киев подготовил для этого несколько десятков бригад.
Как сообщает «Радиоточка НСН», начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович призвал контингент НАТО в Косово KFOR защитить сербов в крае.
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