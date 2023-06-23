Начальник генштаба Сербии призвал НАТО защитить сербов в Косово
Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович призвал контингент Североатлантического альянса в Косово KFOR защитить сербов в крае на фоне задержания полицией республики восьмого серба за месяц.
Он отметил, что запрашивает принятия неотложных мер для защиты народа Сербии и его «права на сохранение». По словам Мойсиловича, командующий KFOR был оповещен, что генштаб Сербии с большой озабоченностью следит за событиями.
Ранее президент Сербии Александр Вучич отказался разговаривать с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Так, он выдвинул ряд требований для переговоров, среди которых освобождение всех задержанных сербов, а также уход албанских глав муниципалитетов и спецназа с севера края, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полную блокировку реэкспорта в Россию сочли невозможной
- Польский турист напал на россиянина в египетском отеле
- В ООН обеспокоены подрывом аммиакопровода «Тольятти-Одесса»
- Информацию о сокращении числа ветеринарных препаратов в РФ опровергли
- Россию отказались вносить в черный список FATF
- Постпреды ЕС утвердили расширение производства снарядов до 1 млн в год
- Американский бизнесмен признался, что отказался от экскурсии на батискафе «Титан»
- Небензя заявил, что контрнаступление ВСУ самоубийственно
- SHOT: Дрон-камикадзе ВСУ пытался атаковать пункт пропуска «Крупец» в Курской области
- Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к профилактике чумы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru