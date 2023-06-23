Начальник генштаба Сербии призвал НАТО защитить сербов в Косово

Он отметил, что запрашивает принятия неотложных мер для защиты народа Сербии и его «права на сохранение». По словам Мойсиловича, командующий KFOR был оповещен, что генштаб Сербии с большой озабоченностью следит за событиями.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отказался разговаривать с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Так, он выдвинул ряд требований для переговоров, среди которых освобождение всех задержанных сербов, а также уход албанских глав муниципалитетов и спецназа с севера края, сообщает «Радиоточка НСН».

