Столтенберг заверил, что НАТО не представляет угрозы для России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не представляет угрозы для России, так как его цель - оборона.

«НАТО является оборонительным союзом, мы не представляем угрозу России», - сказал Столтенберг в эфире «Эха Москвы».

Путин обсудил с Макроном предложения России по гарантиям безопасности

Вместе с тем он признал, что альянс «сейчас гораздо больше, чем в 90-е годы и в конце холодной войны».

На этой неделе США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Белый дом ждет от Москвы реакции на ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил в пятницу американский посол Джон Салливан, передает ТАСС. Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ответы, данные руководством США на российские предложения по гарантиям безопасности, дают «не очень много поводов для оптимизма».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры