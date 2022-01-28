Столтенберг заверил, что НАТО не представляет угрозы для России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не представляет угрозы для России, так как его цель - оборона.
«НАТО является оборонительным союзом, мы не представляем угрозу России», - сказал Столтенберг в эфире «Эха Москвы».
Вместе с тем он признал, что альянс «сейчас гораздо больше, чем в 90-е годы и в конце холодной войны».
На этой неделе США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Белый дом ждет от Москвы реакции на ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил в пятницу американский посол Джон Салливан, передает ТАСС. Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ответы, данные руководством США на российские предложения по гарантиям безопасности, дают «не очень много поводов для оптимизма».
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