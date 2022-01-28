Вашингтон ждет от Москвы реакции на свои контрпредложения в сфере безопасности
Белый дом ждет от Москвы реакции на ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил американский посол Джон Салливан, сообщает ТАСС. По его словам, Кремль мог бы хоть как-то отреагировать на письменное послание. По мнению дипломата, это может быть выражено в телефонной беседе или при личной встрече.
Он также рассказал, что ответы США содержат контрпредложения в сфере контроля над вооружениями и учитывают озабоченности России.
«Эти идеи имеют потенциал для того, чтобы усилить нашу безопасность», - уточнил посол.
Салливан также добавил, что ответы были полностью скоординированы с партнерами по НАТО, ЕС, а также с Украиной.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.
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