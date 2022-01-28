Вашингтон ждет от Москвы реакции на свои контрпредложения в сфере безопасности

Он также рассказал, что ответы США содержат контрпредложения в сфере контроля над вооружениями и учитывают озабоченности России.

«Эти идеи имеют потенциал для того, чтобы усилить нашу безопасность», - уточнил посол.

Салливан также добавил, что ответы были полностью скоординированы с партнерами по НАТО, ЕС, а также с Украиной.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

