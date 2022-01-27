Песков: Поводов для оптимизма после ответа НАТО на предложения РФ «не так много»

Ответы, данные руководством США на российские предложения по гарантиям безопасности, дают «не очень много поводов для оптимизма». Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь Кремля отказался давать оценки происходящему, подчеркнув, что все документы находятся у президента РФ.



«Вы вчера слышали заявления госсекретаря США, генсека НАТО, где они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ», - цитирует Пескова ТАСС.

Песков призвал «не спешить» с выводами и отметил, что российская сторона внимательно проанализирует ответ.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что Путину нечего делать на конференции в Мюнхене, поскольку западные политики не намерены его слушать.

