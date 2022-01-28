Путин обсудил с Макроном предложения России по гарантиям безопасности

Российский лидер отметил, что в полученных от США и НАТО письменных ответах на проекты соглашений не учитываются принципиальная озабоченность России расширением НАТО, а также требование отвода инфраструктуры альянса в Европе на позиции 1997 года и отказ от размещения ударных систем вблизи российских границ.

Также Путин указал Макрону на тот факт, что США и их союзники проигнорировали один из ключевых вопросов - соблюдение базового принципа неделимости безопасности, предусматривающему отказ от укрепления собственной безопасности за счёт безопасности других государств, что зафиксировано в документах ОБСЕ и Россия-НАТО.

Глава российского государства добавил, что Москва определится со своими дальнейшими действиями после внимательного изучения ответов США и НАТО.

Ранее российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский, комментируя ответ США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности заявил, что у переговоров есть альтернатива - это война, сообщает «Свободная пресса».

