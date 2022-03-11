Небензя заявил, что на Украине в биолабораториях занимались усилением свойств смертельных болезней

Сеть из 30 биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. Об этом заявил постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

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По словам Небензи, если США отказываются от международной проверки курируемых биолабораторий на Украине, значит, им есть что скрывать.

Также постпред России при ООН предостерег страны от попадания материалов из этих лабораторий в распоряжения террористов.

Сейчас, по данным Небензи, Киев экстренно сворачивает все программы, которые проводились в лабораториях.

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