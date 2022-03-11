Небензя заявил, что на Украине в биолабораториях занимались усилением свойств смертельных болезней

По словам Небензи, если США отказываются от международной проверки курируемых биолабораторий на Украине, значит, им есть что скрывать.

Также постпред России при ООН предостерег страны от попадания материалов из этих лабораторий в распоряжения террористов.

Сейчас, по данным Небензи, Киев экстренно сворачивает все программы, которые проводились в лабораториях.

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