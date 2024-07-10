Столтенберг отказался предоставить гарантии долгосрочной поддержки Украины

Североатлантический альянс не предоставит гарантии о долгосрочной помощи Киеву, но сделает ее более стабильной и предсказуемой, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство Reuters.

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Он также отметил, что по итогам саммита альянса в Вашингтоне будет согласован новый пакет помощи ВСУ со стороны Запада.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не может позволить себе допустить победы Москвы в конфликте вокруг Украины.

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ФОТО: youtube.com/@NATO / скриншот с видео
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